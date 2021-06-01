Sinemalar açıldı mı? Sinema için açılış vakti geldi…

14 Nisan’dan bu yana kapalı olan sinema için açılma tarihi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından sinema açılış tarihini duyurdu.

SİNEMALAR AÇILDI MI?

14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

– Sinema salonları,

– Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

– İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

– Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

– Lunaparklar ve tematik parkları,

Faaliyet alanında bulunan işyerleri;

– Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

– Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

SİNEMA SALONLARI YÜZDE 50 KAPASİTEYLE AÇILIYOR

– Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması, Kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.