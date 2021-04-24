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Sınırda konuşlu obüsler terör hedeflerini ateş altına aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü operasyon kapsamında dün gece Hakkari’nin Derecik ilçesinde konuşlu obüslerle, terör örgütü PKK hedefleri ateş altına alındı.

Güncellenme: 17:22, 24/04/2021
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TSK’nın Irak'ın kuzeyinde dün gece başlattığı, Metina bölgesi ağırlıklı olmak üzere Zap, Avaşin, Basyan, Kandil ve Gara bölgelerini kapsayan operasyonda, belirlenen terör örgütü PKK hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu.

Harekata katılan yaklaşık 50 uçak, sınırı geçip teröristlere bomba yağdırdı. Harekatta, İHA, SİHA ve ATAK helikopterleri de görev aldı. Komandolar helikopterlerle bölgeye indirilirken, sınır hattında görev yapan Mehmetçik de bölgeye geçerek ateş altına alınan alanda, saha temizliği yaptı.

TERÖR HEDEFLERİ DERECİK'TEN OBÜSLERLE VURULDU

Irak’ın sıfır noktasındaki Hakkâri'nin Derecik ilçesinde de askeri hareketlilik yaşandı. Derecik’te konuşlu 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı’ndan Hakurk bölgesine yoğun top atışı yapıldı. Fırtına obüsleri, koordinatları verilen bölgeleri vurdu. DHA

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