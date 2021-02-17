Sınırda yakalanan Rus kadın kırmızı bültenle aranıyormuş

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 5'i Rusya, 1'i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişi, hudutta görev yapan personel tarafından yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında yer alan Rusya uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlenirken yakalananların 3’ünün çocuk olduğu öğrenildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Milli Savunma Bakanlığı, Rus uyruklu kadının kırmızı bültenle arandığını açıkladı. Açıklamada, “Suriyeden ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışırken Hatay Narlıcada görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalanan ve DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen Rus uyruklu kadının, kırmızı bültenle arandığı belirlendi” denildi.

Yakalanan 6 kişi Altınözü Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığındaki işlemlerin ardından Altınözü Adliyesine sevk edildi. (İHA-DHA)