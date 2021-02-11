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Sinop’ta karaya vurdu, denize götürüp hayata döndürdü

Sinop'un Türkeli ilçesinde kıyıya vuran yunusu fark eden Mehmet Ersoy, onu tekrar denize bırakarak hayatı döndürdü.

Güncellenme: 10:03, 11/02/2021
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Sinop’ta karaya vurdu, denize götürüp hayata döndürdü

İlçeye bağlı Güzelkent köyü sahilinde olta balıkçılığı yapan Mehmet Ersoy, deniz kıyısına vurmuş ve çırpınmakta olan yunusu fark etti. Yunusun yanına giden Ersoy, örnek davranış sergileyerek onu tekrar denize bıraktı. Canlanan yunus bir süre sonra kıyıdan uzaklaşarak gözden kayboldu.

Mehmet Ersoy, yaptığı açıklamada, karaya vuran yunusun sırtında hafif yara aldığını gördüğünü ve bu yüzden yorgun kaldığını düşünerek tekrar denize bıraktığını ve yeniden canlanmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. (İHA)