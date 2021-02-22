Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 51 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 – 21 Şubat 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı.

EROİNDEN, UZUN NAMLULU SİLAHA HER ŞEY VAR

Yapılan operasyonlarda, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah ile silaha ait 3 adet şarjör ve 95 adet fişek, 7,21 gram eroin, 5,47 gram metamfetamin, 1,54 gram bonzai, 1,39 gram esrar, 3 bin 355 paket kaçak sigara, 40 adet cep telefonu, 200 adet cep telefonu aksesuarı, 16 şişe kaçak içki ve 510 lira ele geçirildi.

1 adet resmi belgede sahtecilik olayı tespit edilirken yapılan operasyonlar kapsamında toplam 51 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. Zanlılardan 1’i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)