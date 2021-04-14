Sırp modeli darp etti, 112’yi aradığını söyledi aramadığı tespit edildi

İstanbul Ortaköy'de 2 Haziran 2019 tarihinde iddiaya göre, organizatör ve yönetmen Çağrı Tortop, birlikte yaşadığı eski sevgilisi Sırp Model Tanja Dukic'i eve kilitleyerek darp etti.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Çağrı Tortop ile avukatı geldi. Duruşmaya gelmeyen müşteki Tanja Dukic'i ise mahkemede avukatı temsil etti.

RAPORDA 112'Yİ ARAMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Mahkemeye gelen BTK raporunun okunmasının ardından, savunması sorulan sanık Tortop, “Ben o gün hastaneyi aradım. 112 olarak adlandırmış olabilirim. Sosyal medyada hala üzerime gelinmektedir. Müşteki, sosyal medyadan, ‘Çağrı'yı affettim' diye açıklama yaptı” dedi.

“PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞININ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

Sanık avukatı, yaptığı savunmada, “Olay yerine ilişkin inceleme yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca, karşı tarafın psikolojik rahatsızlığının olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“MÜVEKKİLİN PSİKOLOJİK SORUNLARININ OLMASI SANIĞIN BU SUÇLARI İŞLEMEDİĞİ ANLAMINA GELMEZ”

Sanığın savunmaları üzerine mahkemede söz alarak beyanda bulunan müşteki avukartı, “Sanığın savunmaları, suçtan kaçmaya yöneliktir. Kabul etmemekle birlikte, müvekkilin psikolojik sorunları ile, sanığa isnad edilen suçlar alakalı değildir. Ayrıca, müvekkilin psikolojik sorunlarının olması, sanığın bu suçları işlemediği anlamına gelmez. Sanık, müvekkile yönelik kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yargılanmaktadır. Cezalandırılmasını talep ediyoruz”

Cumhuriyet Savcısı, dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık vekillerinin taleplerini reddederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Çağrı Tortop ve müşteki Tanja Dukiç arasında tartışma çıktığı, şüphelinin Dukiç’i yaraladığı, bıçak ile tehdit ederek odaya kilitlediği anlatılıyor.

İddianamede Çağrı Tortop'un Dukiç’e yönelik ‘Cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçunu işlediği kaydedilerek, hakkında 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.