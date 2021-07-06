Sırt çantalarını atıp kaçtılar içinden çıkanlar hayrete düşürdü

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “3 Temmuz 2021 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde; Çaldıran ilçesi Çubuklu Mahallesi Çoraklı mezrasında göçmen kaçakçılığını önlemek maksadıyla alınan tedbirler neticesinde çobanlardan alınan istihbari bilgiler sonucunda yapılan operasyonda, arazide şüpheli 3 şahsın sırt çantalı yürüdükleri esnada ‘dur' ihtarına uymayarak sırt çantalarını bırakıp kaçtıkları, yapılan incelemede 3 çanta içerisinde 80 paket halinde 41 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgisi olduğu ve kimlik bilgileri tespit edilen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli soruşturma devam etmektedir” denildi. (İHA)