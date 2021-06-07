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Sırtına saplı bıçakla Almanya’daki ablasıyla görüntülü görüştü

Antalya'da bir garip olay... Soner B., sokakta iki kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Sırtına saplı bıçakla ambulans bekleyen adam, olay yerine gelen gazetecinin telefonuyla Almanya'daki ablasıyla görüntülü konuştu.

Güncellenme: 12:26, 07/06/2021
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Olay, saat 10.30 sıralarında Termessos Bulvarı’nda meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Soner B.’nin yanına gelen iki kişi bir hafta önce aldığı uyuşturucu maddenin parasını istedi. Üzerinde para olmadığını söyleyen Soner B.yi sırtından bıçaklayan şüpheliler, “Sen bunu hak ettin” diye bağırıp, kaçtı.

Soner B., sırtına saplanan bıçakla, yolun karşısındaki fırına giderek, yardım istedi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilirken, acı içinde kıvranan Soner B., olay yerine gelen muhabire ise telefon görüşmesi yapmak istediğini söyledi. Soner B., muhabirin cep telefonundan, Almanyadaki ablasıyla görüntülü görüştü.

Ablasına, Almanca konuşarak, sırtından bıçaklandığını söyleyen Soner B.ye, bir yandan da adrese gelen sağlık görevlileri müdahale etti. Ekipler, Soner B.’nin sırtındaki bıçağı çıkartıp, açık yaraya müdahale etti. Ambulansa alınan Soner B., hastaneye götürüldü. Polis, hayati tehlikesi bulunmayan Soner B.yi bıçaklayan şüphelileri arıyor. (DHA)

Almanca Almanya para Polis Sağlık uyuşturucu
Yayınlanma Tarihi:12:00,