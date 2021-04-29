Şişli Etfal Hastanesi için eylem

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binaları, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle bir süre önce boşaltılmaya başlandı. Hastanenin bölünerek Sarıyer ve Seyrantepe'deki hastanelere taşınma işlemleri sürerken Şişli Etfal'in arazisi, Gezi Parkı'nın İBB'den alınıp devredildiği Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devredildi.

Hastanenin eski yerine dönüp dönmeyeceğine dair kamuoyuna herhangi bir resmi açıklama yapılmayınca semt sakinleri hastanenin yerinde dönüştürülmesi için kampanya başlattı ve eylemler düzenledi. Şişli Etfal Dayanışması'nın 29 Nisan perşembe günü hastanenin önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasına, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de katılarak destek verdi.

“BELEDİYE OLARAK SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE GETİRECEĞİZ”

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin yaptığı konuşmada, “Hastanenin boşaltılmasından sonra Şişli Etfal'in arazisinde ne yapılacağına, hastanenin eski yerine dönüp dönmeyeceğine dair kamuoyuna herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Şişli halkı, 122 yıllık sağlık güvencelerinin ellerinden alınmasından, Şişli Etfal'in tamamen kapatılmasından veya tam teşekküllü olarak yerine dönemeyecek olmasından büyük endişe duymaktadır” dedi Şişli Etfal'in kapanmasının çevresindeki ekonomik hayatı da olumsuz yönde etkileyeceğini dikkat çeken Keskin “ Şişli Etfal Hastanesi hepimizin hastanesi ve sağlık güvencesidir.

Şişli Etfal'in yeniden inşa edilerek yerinde kalmasına ve tam teşekküllü olarak faaliyetine devam etmesine yönelik halkın haklı taleplerinin yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna ve Şişli halkına duyuruyoruz. Şişli Belediyesi olarak yasaların bize verdiği haklar çerçevesinde sorumluluklarımızı yerine getireceğiz” diye konuştu.

2. ABDÜLHAMİD YAPTIRDI

Şişli Etfal Hastanesi, 2. Abdülhamid tarafından, yedi aylıkken kaybettiği kızı Hatice Sultan'ın anısına bir çocuk hastanesi olarak inşa edildi. 1899 yılında faaliyete geçen hastane, zamanla büyüyerek, farklı branşlarda uzmanlaştı.