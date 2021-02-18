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Şişli Feriköy’de giriş-çıkışlar tutuldu

İstanbul Şişli’de dar bölge denetimine devam eden polis ekipleri, Feriköy’de tüm giriş-çıkışları tutarak uygulama yaptı. Şüphelilerin didik didik arandığı çalışmaya 100 polis katıldı.

Habip ATAM
Güncellenme: 18:11, 18/02/2021
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Şişli Feriköy’de giriş-çıkışlar tutuldu

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Okmeydanı ve Kuştepe'deki dar bölge denetimlerinin ardından bugün de Feriköy'de çalışma yaptı. Motorize ve yaya olarak çalışma yapan ekipler, bölgedeki giriş-çıkışlarda denetim notaları oluşturdu.

Feriköy'de cadde ve sokaklarda şüpheli görülen kişileri tek tek durduran polis, araçlarda da inceleme yaptı. Saat 13.00'te başlatılan ve 16.00'da son bulan çalışmaya Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Ekipleri ekipleri de destek verdi.

783 KİŞİYE GBT SORGUSU

Bölgedeki pazar yerlerini de kontrol eden polis ekipleri, 783 kişinin suç kayıtlarını  GBT (Genel Bilgi Tarama)  sistemi üzerinden kontrol etti. Ayrıca 179 motosiklet ve 67 araç durdurularak incelendi. Çalışmada hakkında arama kaydı olan 2 şüpheli ile yoklama kaçağı 2 kişi yakalandı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu bulunurken, trafik ekiplerince, 6 motosiklet sürücüsüne 11 bin 564 lira ceza kesildi.

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