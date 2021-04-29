Şişli’de hemşireyi rehin almıştı, ifadesi şoke etti

Olay, 30 Aralık 2020 tarihinde, İstanbul Şişli'de özel bir tıp merkezinde meydana geldi. Sanık Ramazan Keleş, Hayrunnisa hemşirenin çalıştığı tıp merkezine gitmiş, hemşire Can'ı görünce cebindeki bıçağı çıkararak hemşirenin boğazına dayayıp rehin almıştı. Hastane çalışanlarının haber vermesi üzerine Şişli Emniyet Müdürü ve bir grup polis olay yerine gitmişti. Emniyet müdürünün müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Keleş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ramazan Keleş getirildi. Duruşmada, müşteki Hayrunnisa Can ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

“ÖLDÜRMEK İSTESEM BUNU YAPACAK İMKANIM VARDI”

Mahkemede savunması alınan sanık Keleş, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, “Müştekinin ablası Şeyma Demirci ile geçmişte bir ilişkimiz olmuştu. Evlenme düşüncesi içerisindeydim ancak kendisi evli olduğu için bu mümkün olmadı. Ben de kendisine altın vermiştim ve bunları geri istedim. Ancak vermeye yanaşmıyordu. Defalarca kendisinden paramı vermesini istedim, ancak alamadım.

Olay tarihinde Selda Öztürk isimli kişinin Şeyma’nın yerini bildiğini düşünerek hastaneye gittim. Orada bulduğum bıçağı yanıma almıştım. Müştekiyle karşılaştım ve ablasına ulaşmak maksadıyla bıçağı boğazına dayayarak ablasını çağırmasını istedim. Kendisine zarar vermek gibi bir amacım yoktu. Öldürmek istesem bunu yapacak imkan ve zamanım da vardı. Daha sonra polisler geldi ve benim sinir krizi geçirdiğim esnada zorla bıçağı elimden almak için müdahale ettiler. Bu arbede esnasında Hayrunnisa yaralanmış ancak ben yaralamak istemedim” şeklinde konuştu.

“SÜREKLİ TEHDİT MESAJLARI GÖNDERİYORDU”

Mahkemede beyanda bulunan müşteki Hayrünisa Can, “Ablamın duygusal ilişkide bulunduğu bir şahıstı. Ancak ayrıldıktan sonra ablamı rahatsız etmeye ve devamlı para istemeye başladı. Yaptığını iddia ettiği masrafları istiyordu. Sürekli tehdit mesajları gönderiyordu. Ayrıca ablamın fotoğraflarını escort sitelerine yerleştiriyordu. Bu şekilde sürekli taciz etti. Daha sonra bunları bana yöneltmeye başladı. Bana tehdit mesajları göndermeye başladı. Ben ısrarla benimle ilgisi olmadığını beni rahatsız etmemesini söyledim” dedi.

“BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLÜYORDU”

Mahkemede, yaşadığı o anları anlatan Hayrunnisa Can, “Olay tarihinde çalışmış olduğum hastaneye gelerek bıçakla boğazıma dayayarak beni rehin aldı ve ablamı çağırmamı istedi. Müdahale eden polisler ve diğer çalışanlar kendisini ikna etmeye çalışsa da mümkün olmadı. Beni öldüreceğini söylüyordu. Ardından beni kurtarmaya çalıştıklarında gözlerim karardı ve bu sırada bıçaklandığımı anladım. Yoğun bakımda tedaviye alındım. Sanıktan şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

“ŞEHİR DEĞİŞTİRDİĞİM HALDE KENDİSİNDEN KURTULAMADIM”

Tanık olarak dinlenen Hayrunnisa hemşirenin ablası Şeyma Demirci, “Sanık eski erkek arkadaşımdı. Kendisiyle ayrıldıktan sonra sürekli tehdit ve hakaretlerde bulunmaya başladı. Şehir değiştirdiğim halde kendisinden kurtulamadım. Daha sonra kardeşimi de aynı şekilde tehdit etmeye ve taciz etmeye başladı. Her ikimizi de defalarca ölümle tehdit etti. Olay günü de telefonla arayarak ‘Kardeşin elimde. 5 dakikaya burada olmazsan onu öldüreceğim. Gelince ölüsünü bulacaksın. Seni de öldüreceğim' şeklinde konuştu. Benim sanığa herhangi bir borcum yok. Birlikte herkes gibi yediğimiz içtiğimiz yemek ve çay ile ilgili birbirimizle ortak masraflarımız olmuştur. Bunun ötesinde de bir şey yoktur” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Keleş'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.