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Şişli’de sokakta şiddet gören kadını, motosikletli grup kurtardı

Şişli'de sokak ortasında bir erkek tarafından tekme tokat darp edilen kadını, yoldan geçen motosikletli grup kurtardı. Motosikletliler, yere yatırarak etkisiz hale getirdikleri saldırgan, polise teslim etti. 

Güncellenme: 14:35, 07/06/2021
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Olay, önceki akşam saat 21.00 sıralarında yaşandı.  Ata Union MC adlı motosiklet grubu üyeleri, Mecidiyeköy’de ilerledikleri sırada, bir sokaktan gelen kadın çığlıklarını duydu. Hemen sokağa yönelen motosikletliler, bir erkeğin genç bir kadını tekme tokat dövdüğünü gördü. Kadın, adamın elinden kurtulup, motosikletlilere doğru koştu. Motosikletliler de hemen adama müdahale etti. Kadını döven kişi, taşkınlık çıkarmaya devam edince grup üyeleri tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

İhbar üzerine olay yerine polise ekipleri sevk edildi. Motosikletliler, kadını döven kişiyi polise teslim etti. Güçlükle sakinleştirilen kadın ise, motosikletlilere, “Akbili iade etmek istediği büfedeki kişiyle tartıştı. Ben olayın büyümemesi için, ‘tartışmaya gerek yok’ diyerek, onu oradan uzaklaştırmaya çalıştım. Engel olmaya çalıştım diye bana saldırdı” dedi.   (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:14:22,