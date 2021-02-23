Sistem devre dışı kaldı, Kapıkule’de TIR şoförleri kuyruk oldu

Her gün binlerce tır şoförünü misafir eden Kapıkule Sınır Kapısı, Türkiye'nin ihracat yükünün ‘aslan' payını sırtlıyor. Kapıkule’de Randevulu Sanal Sıra Sistemi devre dışı kalınca Kapıkule'de tır şoförleri beklemeye başladı.

TIRLAR KUYRUK OLDU

Tırcılar, ‘sıramatik’ sistemi ile geçmiş yıllarda otoyollarda yaşanan vahşi kuyrukların artık yaşanmadığını ve daha insani şartlarda, bekleme sürelerini tamamladıklarını dile getiriyor. Ancak sistem devre dışı kalınca şoförler yine beklemeye başladı.

Tırcılar, ‘Sağ olsunlar devlet baba bizi destekliyor, derdimiz yok' dese de yine de sendikaları olmamasından şikayetçi. Ayrıca bir süre denenen Randevulu Sanal Sıra (RSS) sisteminin de revize edilerek, bir an önce tekrar hayata geçirilmesini istediklerini belirtiyor.

“12 SAATTİR BEKLİYORUZ”

16 yıldır uluslararası hatta tır şoförlüğü yaptığını dile getiren Emin Sakarya, “Yükümüz Eskişehir'den aldım. Paris'e gidiyorum. 25 saat termokin sahada bekledik, orada dinlendik, aracımız ‘yat' verdi. Orada alışverişlerimizi yaptık. Gece 03.00'da mesaj geldi, şimdi dozvola sahasına girdik. Şu an 12 saat oldu, az sonra sıranın bize geldiği için makinemiz ötecek. Yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“SİSTEMİN GERİ GELMESİNİ İSTİYORUZ”

Sakarya, “Memnunuz, tertemiz her taraf. Devletimiz iyi. Örneği bundan önce yolda beklerdik. Perişan oluyorduk yollarda. Tako problemi oluyordu. Şimdi sağ olsunlar yardımcı oldular bize, devlet baba destekliyor. O ‘RSS' sistemi kalktı. İnşallah geri gelir. RSS sistemi daha iyiydi, ‘niye' dersen; mesele aracımız İstanbul'da gümrük yapılıyordu. T1'mizi elimize alıyorduk.

RSS'nin programını yüklemiştik. T1'mizi giriyorduk, mesela diyorduk ki, ‘2 gün sonra saat 17.00'da Kapıkule'de olun' diyordu. Biz de İstanbul'da dinleniyorduk. 3 saat öncesinde çıkıyorduk ve direk buraya geliyorduk dozvola sahasına. Dozvolamızı alıyorduk, ihtiyaçlarımızı görüyorduk, yoğunluğa göre içeri giriyorduk. İnşallah daha iyi olur” şeklinde konuştu.

“DEVLET BABA YARDIM ETSİN”

“RSS sistemi kalkalı 3-4 ay oldu galiba. 2 ay bir oturdu sistem ondan sonra iptal oldu ama geri geleceğine inanıyorum. Bizim için her şey, şoförler için bunu biliyoruz. Devlet babamız sağ olsun, derdimiz yok, sıkıntımız yok. Sadece bir sıkıntımız var, sendikamız yok. Kimsemiz yok. Asgari ücret maaş alıyoruz. En düşük maaşı alıyoruz. Temizlik personeli ile aynı sektörden girişimiz yapılıyor. Normalde biz ölüm riski yaşıyoruz. Bu konularda birazcık devlet babanın bize destek olmasını istiyoruz. Erken emeklilik gibi” diye konuştu. (İHA)