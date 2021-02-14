Sistem erken giriş yaptı! Kar İstanbul’da ne zamana kadar sürecek?

Beklenen soğuk hava dalgası yurda ulaştı ve özellikle yurdun kuzeybatısında birçok şehir karla kaplandı. Karlı hava dalgasının İstanbul’da bugün öğlen saatlerinde etkili olması bekleniyordu ancak sistem erken giriş yaptı ve gece saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Dün gece saatlerinde İstanbul’da etkili olmaya başlayan kar yağışı perşembe gününe kadar devam edecek. Hafta ortasından sonra hava sıcaklıkları adım adım yükselişe geçecek ancak hızlı bir sıcaklık yükselişi olmayacak.

SALI GÜNÜ TÜM YURDU SARACAK

Tahminlere göre soğuk hava sistemi ülke genelinde en geniş çaplı etkiyi salı günü oluşturacak. Kıyı Ege ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi hariç tüm bölgeler kar yağışından etkilenecek. İstanbul en az 4 gün kar yağışı görecek.

İSTANBUL İÇİN HER ŞEY YENİ BAŞLADI

İstanbul’da bugün etkisini artırarak devam etmesi beklenen kar yağışının zaman zaman yoğunlaşarak birkaç gün daha sürmesi bekleniyor. Deniz üstünden gelen kütlelerin denk geldiği noktalarda ciddi kar yağışları bekleniyor. Megakent’in kıyı kesimlerine bile 5 santimetrenin üzerinde kar örtüsü oluşacağı tahmin ediliyor.

İlginizi Çekebilir İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı