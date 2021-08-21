Sivas’ta ticaret, turizm, konut imarlı arsa satılacak
Sivas İl Özel İdaresine ait, ticaret, turizm, konut alanı imarlı 32.456 metrekare arsa satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Muhammen bedeli 81.142.075,00 TL olarak tespit edilen arsanın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulüyle 31 Ağustos 2021 tarihinde saat 10:30’da İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.
İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tekliflerini vermesi gerekmektedir.