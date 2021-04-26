Sivil polisleri ‘Gelin oyun var’ diye içeri çağırdılar, sonrası malum…

İstanbul’da Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, corona virüs salgını denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına kurallara uymayan kişilerin toplandıkları kıraathaneleri denetlendi. Kıraathanelerde toplanan şahısların sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarını hiçe sayması pes dedirtti.

YOLDAN ÇEVİRİP DAVET ETTİLER

Denetim yapan sivil polisler hıncahınç insan dolu Gürsel Mahallesi’nde ihbar üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gelin Sokak üzerindeki kıraathanede yapılan denetimde “Abi gelin. Oyun var içeride” diyerek polisleri adrese davet etti.

Polislerin girdiği adreste 8 kişinin içeride olduğunu ve yuvarlak masa etrafında oturan dört kişinin kumar oynadığını tespit edildi. Masa üzerinde ise 550 lira kumar parası ve iskambil kağıtları ile oyun pulları muhafaza altına alınırken, sekiz kişiye idari para cezası uygulandı. Yasa dışı kumar oynayan dört kişi ise gözaltına alındı. Ruhsatsız olduğu belirlenen dört adres mühürlendi. 66 kişiye toplam 228 bin 954 lira para cezası kesildi. (İHA)