Sivrisinek corona taşır mı? İşte cevabı

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ortaya çıkacak sivrisineklerin corona virüsü (Covid-19) hastalarından kan emip hastalığı yayabileceği şüphesiyle uzmanlar, sivrisinekler üzerinde bir dizi araştırma yaptı.

Sivrisinekler, böcekler ve vektör canlılar üzerine geniş çaplı araştırmaları bulunan AÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, sivrisineklerin corona virüsü yayıp yaymayacağıyla ilgili yurt dışında yapılan çalışmaları inceledi.

Yurt dışında bu konuda yayımlanan makaleleri de inceleyen Prof. Dr. Hüseyin Çetin, yapılan testlerde böyle bir virüs yayılımının söz konusu olmadığını söyledi.

Yurt dışındaki çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Prof. Dr. Çetin, “Yapılan çalışmada iki farklı sivrisinek türünü corona virüsü bulaşmış kanla beslediler. Besleme sonucunda virüsü sivrisineklerin taşımadığı hatta yumurtalarına da aktarmadıkları kanıtlandı. 10 günlük bir çalışmaydı bu ve önemli bir dergide de yayımlandı” dedi.

HAMAM BÖCEKLERİ VE KARASİNEKLER TAŞIR MI?

Prof. Dr. Hüseyin Çetin, diğer bazı canlıların corona virüsün Covid-19 dışındaki türlerini taşıdığına dair bazı araştırmalar olduğunu da belirterek şöyle konuştu:

* Geçmişte bazı araştırmalar yapıldı. Hamamböcekleri ve karasineklerin Covid-19 değil de diğer virüsleri taşıdığına dair bilimsel yayınlar, araştırmalar var. Covid-19 ile ilgili insanlarımız rahat olabilir. Taşıdıklarına daire kesin bir kanıt yok.