Siyasilerden Alpaslan Türkeş için anma mesajı

4 Nisan 1997 yılında hayata gözlerini yuman MHP’nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş’in vefatının 24. yılında siyasi partiler ve siyasiler, sosyal medya hesaplarından anma mesajı paylaştı.

MHP: Vefatının 24. yılında Kurucu Genel Başkanımız, Merhum Başbuğ'umuz #AlparslanTÜRKEŞ'i sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

Saadet Partisi: Milliyetçi Hareket Partisi'nin Merhum Lideri Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.

İYİ Parti lideri Meral Akşener: Türk devlet ve siyaset hayatında derin izler bırakan Alparslan Türkeş'i anlamak, onun değerlerine sahip çıkmak her Türk milliyetçisinin vazgeçilmez görevidir.Vefatının yıl dönümünde Başbuğ #AlparslanTürkeş'i saygı ve rahmetle anıyorum.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı #AlparslanTürkeş'i vefatının 24. yılında saygı ve rahmetle anıyorum.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: #AlparslanTürkeş’i vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden Alparslan Türkeş'i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.