Siyasilerden ‘Kadir Topbaş’ mesajları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: ”Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarından Kadir Topbaş'a vefatı nedeniyle Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.”

İYİ Parti lideri Meral Akşener: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın, Covid-19 sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum…”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “Uzun zamandır yoğun bakımda tedavi gören, görev yaptığı süre zarfında İstanbul'a önemli hizmetlerde bulunmuş Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Topbaş ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin.”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “Önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız kıymetli dostum Kadir Topbaş’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Gayretlerine ve samimiyetine şahidiz.Allah’tan merhuma rahmet, ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Dar-ı bekaya yürüyen Kadir Topbaş Bey’e Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun. Ülkesi için hizmet eden, İstanbul'da pek çok esere imza atan, beyefendi bir insandı. Mevla mekanını cennet eylesin.”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “İstanbul beyefendisi, gönül insanı Kadir Topbaş ağabeye Allah’tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. İyi bilirdik, iyilerden bilirdik. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “İstanbulumuza hizmet eden, eserler kazandıran Kadir Topbaş abi Hakk’a yürüdü. Ailesine, İstanbulumuza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun”

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlarımızdan İstanbul beyefendisi, kıymetli ağabeyimiz Kadir Topbaş’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekânı cennet, makamı âli olsun.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “İstanbul’a yıllarca önemli hizmetlerde bulunan, kıymetli eserlere imza atan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş ağabeyimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski belediye başkanı Kadir Topbaş'ın hayatını kaybettiğini öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim.”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: “İstanbul’da 13 yıl Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Kadir Topbaş’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı dilerim.”

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