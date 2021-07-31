Siyasilerden Konya’daki katliama tepki

Siyasiler, Konya’da bir eve yapılan ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu.

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Siyasiler, Konya Meram’da bir eve giren silahlı kişilerin, evde bulunan aynı aileden 7 kişiyi öldürüp evi ateşe verdiği olaya ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

“KATİLLERİN YERİ HAPİSHANE, MEMLEKET HEPİMİZİN”

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Sağlık Bakanı Koca, “Konya'nın acısı ortak, hiçbir amaca alet edilemeyecek kadar büyük. Katillerin yeri hapishane, memleket hepimizin” ifadelerine yer verdi.

“ADLİ VE İDARİ İHMAL İDDİALARI DİKKATLE İNCELENEREK AYDINLATILMALI”

Saldırıyı kınayan DEVA Partisi lideri Babacan ise, “Adli ve idari ihmal iddiaları dikkatle incelenerek aydınlatılmalıdır. Şiddetin her türünden arındırılmış, bir arada ve huzur içinde yaşayacağımız Türkiye'ye kavuşacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

“EN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE KINIYORUM”

Videolu bir açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da şu sözlere yer verdi:

“Ülkemizin güneyindeki orman yangınları hepimizin yüreğini dağlarken, Konya'dan gelen acı bir haberle derinden sarsıldık. Aynı aileden yedi kişinin menfur bir saldırıda hunharca katledilmesini en şiddetli şekilde kınıyor, hayatını kaybeden hemşehrilerime, vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine baş sağlığı niyaz ediyorum. Buradan adli ve idari yetkililere sesleniyorum: Bu konu en kısa sürede soruşturulmalı, failler ve azmettiricileri bulunmalı ve cezalandırılmalıdır. Ayrıca yeni provokatif eylemlere izin vermemek açısından şehrimizde her türlü tedbir alınmalıdır.

“PROVOKATİF EYLEMLERE KARŞI OMUZ OMUZA VERMELİYİZ”

Konyalı hemşehrilerime sesleniyorum: Asırlarca insan temelli, irfan kültürünün merkezi olan şehrimizde bu tür provokatif eylemlere karşı omuz omuza vermeliyiz. Komşular her birine saygı ve muhabbetle davranmalı ve özellikle bugün bütün bu provokatif odaklara karşı Konyalı kimliğinin gereklerini yapmalıyız. Omuz omuza verin değerli hemşehrilerim. Sivil Toplum Kuruluşları, sizler de bir an önce ortak bir açıklamayla hem bu saldırıya karşı ortak bir tavır sergilemelisiniz, hem de yeni provokatif eylemlere karşı birlikte bir mücadele içine gireceğinizi ilan etmelisiniz.

“ARTIK TOPLUMU KUTUPLAŞTIRICI SÖYLEMLERDEN UZAKLAŞIN”

Bütün bu gelişmeler karşısında özellikle iktidar yetkililerine sesleniyorum: Artık toplumu kutuplaştırıcı, dışlayıcı, ayrımcılığa sebebiyet veren söylemlerden uzaklaşınız. Her konuda toplumu kutuplaştırmanın geldiği yerler, komşuyu komşuya düşman edecek bir kültürün yayılmasına yol açıyor. Bugün hepimizin ihtiyaç hissettiği şey; basiret, basiret, basiret… Şimdi üzerimize düşen görev, öncelikle üzerimizin üzerine çökmüş olan bu kara bulutların ortamında eşit vatandaşlığın ve ortak kaderdaşlığın gereğini yapmaktır. Bütün bu engelleri aşacağız. Kardeşliğimiz daim olacak ve bu kardeşliği bozmak isteyenlerin oyunlarını biz bozacağız.”