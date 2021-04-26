‘Sizi boşa dövmüyorlar’ dedi, doktoru darp etti

Corona virüsü ile mücadelede yaklaşık bir yıldır gece-gündüz demeden ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının bir yenisi Manisa'da yaşandı.

Manisa Şehir Hastanesi'nde muayene için gelen 25 yaşındaki A.İ. isimli hasta, hastanede görev yapan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Bayram Keleş'e saldırarak darp etti.

“SİZİ BOŞA DÖVMÜYORLAR”

Manisa Şehir Hastanesi'nde muayene sırasında yaşanan saldırın ardından burnundan yaralan ve gözlük camları kırılan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Bayram Keleş, kendisine saldıran A.İ.'den şikayetçi olduğunu ifade etti. Yaşadığı saldırıyı anlatan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Keleş şu ifadelere yer verdi:

*Normal randevulu bir hastaydı. Askeriyeye başvurmak için daha önce İzmir'de iki defa hastaneyi gitmiş. Ancak bir böbreği çalışmadığı için kendisine olumlu bir rapor vermemişler. Daha sonra bizim hastanemize başvurmuş. Tekrar muayene olması için randevu verdik.

*Kendisinden böbrekle için görüntüleme istedik. Gerçekten bir böbreği çalışıyor mu çalışmıyor diye. O sırada muayene odasında kendisi sosyal mesafeyi ihlal ettiği için uyardım.

*‘Biraz geride dururmusunuz' dedim. Sonra bana ‘Ben geride duramam. Sabahtan beri buradayım. Görmüyor musun. Bu saatten sonra niye geri çekileyim. Sizi bu hastanede boşa dövmüyorlar' dedi. Sonra ‘ne diyorsunuz' dedim ve bana saldırmaya başladı. Sağ eliyle yumruk atarak gözlüğümü kırdı.

*Daha sonra gelen bana gelen yumrukları savurmaya çalıştım. Güvenlik görevlileri geldi ve şahsı dışarı çıkardı. Kırılan gözlük camı sebebiyle burnumun üst kısımları kesildi. Anlamsız sanki içerisi kinle dolu bir insan. Kavgaya dönüşebilecek bir ağız dalaşı bile olmadı.

“İNSANLARIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU”

Pandemi döneminde vatandaşların psikolojilerinin bozulduğunu ve muayene sırasında psikolojik bozuklukları net bir şekilde gördüklerini söyleyen uzman doktor Keleş, “İnsanların artık psikolojileri bozulmaya başladı. Sanırım bu dönemlerde insanlar artık farklı bir deşarj olma yöntemi seçiyor. Gelen hastalardan bunu çok fark ediyoruz. Ancak bu bir sağlık çalışanını darp edecek şekilde olmamalı. Yaşadığım bu olay beni çok üzdü” diye konuştu.

Doktor Keleş'i darp eden A.İ. hasta polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

TABİP ODASI SALDIRIYI KINADI

Doktor Keleş'e yapılan saldırının ardından Manisa Tabip Odası sosyal medya üzerinden kınayan açıklamada bulundu. Yapılan saldırıyı esefle kınadıklarını belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Hastaları için fedakarca çalışan değerli meslektaşımıza geçmiş olsun diyor, yapılan saldırıyı esefle kınıyoruz. Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesini ve sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılmasını talep ediyoruz. Manisa Tabip Odası olarak meslektaşımızın her zaman yanında olduğumuzu ve hukuki süreci yakından takip ettiğimizi bildiririz.”

HASTANE YÖNETİMİ: KONUNU TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Manisa Şehir Hastanesi'nde doktora yapılan saldırını ardından hastane yönetimi de sosyal medya üzerinden yazılı açıklamada bulunarak, olayı kınadıklarını ifade etti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Saldırıyı esefle kınıyoruz. Hastanede tedavi altına alınan meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz. İnsan hayatına bu kadar emek veren, özellikle salgın koşullarında dahi kendi hayatlarından fedakârlık ederek hastalarına zaman ayıran değerli sağlık çalışanlarımıza yapılan bu tutum ve davranış kabul edilemez.

*Sağlık ile şiddet kelimelerinin hiç yan yana gelmemesi gerekirken bu durumlar ile karşı karşıya kalmak hepimizi derinden etkilemektedir. Fedakarlıkla, özveriyle hizmet veren sağlık çalışanlarına insanlık dışı muamele yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur.

*Bu tür tiksindirici olayları gerçekleştirenlerin yargı önünde hesap vermelerini bekliyor, tüm sağlık çalışanları adına bu konunun takipçisi olacağımızı bildirmek istiyoruz.

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