Sobayı yakıp odun toplamaya çıktı, sonrası felaket

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde bulunan roman mahallesinde ikamet eden 78 yaşındaki Mustafa Çilingir, hasta ve yatalaktı. Zihinsel engelli olduğu söylenen kızı ile birlikte tek odalı evde yaşayan talihsiz adam, evde çıkan yangında yanarak feci şekilde can verdi.

KIZI SOBAYI YAKIP ODUN TOPLAMAYA ÇIKTI

İddiaya göre, Mustafa Çilingir'in zihinsel engelli olduğu söylenen kızı sobayı yaktıktan sonra, odun toplamak için evden ayrıldı. Sobadan sıçrayan ateş sonucu ev kısa sürede alevlere teslim oldu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tek odalı evde, yangına kısa süre müdahale edilip söndürülse de yaşlı adamın yatağında yanarak can verdiği tespit edildi. Olay yerine gelen savcının kontrollerinin ardından yaşlı adamın cesedi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

YATALAK BİR HASTAMIZDI

Karaağaç Mahallesi Muhtarı Agah Korkan, yangında yaşamını kaybeden Çilingir'in zihinsel engelli kızı ile yaşadığını iki de oğlu olduğunu dile getirerek, “Üzücü bir olay. Mekanı cennet olsun, keşke böyle olmasaydı. Bu olayı yaşamasaydılar, çok üzücü. Yatalak bir hastamızdı. Evde başka kimse olmaması, gerçekten büyük üzüntü verici, yakınlarına baş sağlığı diliyorum” dedi.

CAYIR CAYIR YANIYORDU

Mahalle sakinleri de “Çeşme hortumları ile müdahale etmeye çalıştık ama ne olur. Sonra hemen itfaiye geldi. İçeri giremedik cayır cayır yanıyordu. Dört bir tarafı alev sarmıştı. Yapacak bir şey yoktu” dedi. (İHA)