Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Sokağa çıkma yasağının uymayıp ikinci kez ceza yiyenlere ise Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı pazartesi sabahı son bulacak ama hafta içleri ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Bakanlığın açıklamasına göre, hafta içleri 21.00'den sonra başlayan yasak, takip eden gün saat 05.00'e kadar sürecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasakları ise Cuma akşam 21.00'de başlayıp hafta sonu boyunca sürecek.