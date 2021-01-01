Sokağa çıkma yasağı kaç gün, ne zaman bitecek?

Her sene renkli görüntülere sahne olan yılbaşı gecesi bu yıl corona virüs gölgesi altında gerçekleşti. Corona virüs ile mücadele kapsamında yılbaşı akşamı ve sonrasını kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Sokağa çıkma yasağı süresince hafta sonlarında uygulandığı gibi en yakın market, fırın, kasap, kuruyemiş ve manav gibi işletmelerden 10:00-17:00 saatleri arasında yararlanılabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Genelgede, 14 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, COVID-19 salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi sonucunda ek kararlar alındığı ifade edilerek alınan ek kararlar şu şekilde sıralandı:

* Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

* 31 Aralık 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak.

HAFTA SONLARI BALIKÇILAR DA AÇIK OLACAK

* Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.

* Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilecek.

* Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devamı sağlanacak. Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçebilecek.