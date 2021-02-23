Sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Hayatı zorlaştıran corona virüsü salgınına karşı, aralarında sokağa çıkma yasağının da yer aldığı, kademeli olarak uygulanacak olan yeni kararlar açıklandı. Ancak uygulamanın ne zaman başlayacağı hakkında net bir tarih paylaşılmadı.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma yasağı hakkında geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamaya göre, uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek. Buna göre;

* Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

* Bu kısıtlama hafta sonları Cuma akşamı 21:00'den Pazartesi sabahı saat 05:00'e kadar kesintisiz devam edecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

*Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde tabi burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır.

*Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur ne kadar hassas davranır kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.

*Türkiye bu küresel salgın krizini başarıyla yürütmüş bir ülkedir. Biraz daha sabrederek bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz. Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum.

Sokağa çıkma yasağı hakkında geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamaya göre, uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

* Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanıyor.

* Bu kısıtlama hafta sonları Cuma akşamı 21:00’den Pazartesi sabahı saat 05:00’e kadar kesintisiz devam ediyor.

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