Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise tüm gün olarak uygulanan sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra kafe, lokanta ve bar gibi işletmelerin de çalışma saatlerine kısıtlama getirilmişti.

Kafe ve restoranlar sadece paket servis şeklinde hizmet verirken, barlar ise tamamen kapatılmıştı.

KARANTİNE KARARLARI KABİNE TOPLANTISINDA

Yasakların ne zaman iptal edileceği henüz açıklanmadı. Corona virüsü sebebiyle alınan kararlar AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısından sonra açıklanıyor. Bu hafta yapılmayan kabine toplantısının önümüzde hafta içinde yapılması bekleniyor.

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN 15 ŞUBAT UYARISI

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirterek, “Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır” dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti. (DHA)

8 OCAK CORONA VİRÜSÜ VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 8 Ocak Cuma gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 186 kişi hayatını kaybetti. Dün bin 291 yeni hastayla birlikte toplam 11 bin 479 vaka tespit edildi.

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