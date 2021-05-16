Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Tam kapanma uzar mı?

29 Nisan’da başlayan sokağa çıkma yasağı 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00’de bitiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Tam kapanma süresini 19 Mayıs'a kadar uzatmak gibi bir gündemimiz şimdilik yok” dedi. Pazartesi sabahına kadar muaf işyerleri dışında tüm yerler kapalı kalmaya devam edecek.

TAM KAPATILMA UZATILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanmanın 19 Mayıs'a kadar uzatılıp uzatılmayacağına yönelik soruyu yanıtladı.

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Oktay, “Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamu ile de paylaşılır bu” ifadelerini kullandı.

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTİYOR?

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

*Sokağa Çıkma Kısıtlaması Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

*Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

*Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgede açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.