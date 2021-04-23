Sokağa çıkma yasağında eczane açık mı? Nöbetçi eczane sorgulama ekranı…

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında istisna dışında tutulan bütün iş yerleri ve işletmeler kapalı kalacak. Sağlık ihtiyaçları için eczaneye gitmesi gerekenler ise açık mı merak ediyor. Peki eczaneler açık olacak mı?

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER NEREDE?

ANKARA’DA NÖBETÇİ ECZANELER

İZMİR NÖBETÇİ ECZANESİ

ECZANELER AÇIK OLACAK MI?

Eczacılar Odası geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapmış ve eczanelerin çalışma saatlerini açıklamıştı. İşte eczane çalışma saatleri…

İstanbul Eczacı Odası’ndan yapılan açıklamada, “İstanbul’da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir.” denildi.

Eczaneler hafta sonu nöbetçi olmasalarda nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.