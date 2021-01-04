Sokağa çıkma yasağında uyuşturucuya darbe

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) narkotik birimlerince son 7 günde gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda uyuşturucu, silah ve para ele geçirildiğini belirtti.

“50 İLDE ‘SOKAK' OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulunan EGM, şu ifadeleri kullandı;

“Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız! Son 7 gün içerisinde Narkotik Birimlerimizce gerçekleştirilen ‘SOKAK' operasyonlarında 50 ilimizde 4 bin 458 şüpheliye adli işlem yapılarak; 91 kilogram eroin, 133 kilogram esrar, 24 kilogram bonzai, 78 kilogram metamfetamin, 67 kilogram skunk, 11 bin adet sentetik ecza, 15 bin adet ecstasy, 79 kök kenevir, 11 kilogram kokain, 1 kilogram afyon sakızı, 61 adet tabanca/tüfek, 120 bin 60 TL para ele geçirildi.”