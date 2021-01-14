Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek?

Bu hafta içinde yapılan Kabine toplantısı sonrasında açıklamada bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü ile ilgili kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı.

Dün itibariyle e-Devlet ve MHRS sistemi üzerinden aşı randevuları verilmeye başlanırken, Türkiye'de ilk aşıyı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.

Tüm bunlar göz önüne alındığında ve aşılama çalışmalarının yaygınlaşmasıyla birlikte, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelge ile sokağa çıkma yasaklarının iptal edilmesi bekleniyor.

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN 15 ŞUBAT UYARISI

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirterek, “Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır” dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti. (DHA)

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