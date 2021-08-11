Sokağa kaçak göçmenleri bırakan kamyoncu yakalandı

Sultangazi'de kamyonla getirdiği 32 kaçak göçmeni sokağa bıraktığı belirlenen kamyon sürücüsü gözaltına aldı.

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Cebeci Mahallesi 2467 sokağa geçtiğimiz pazar gecesi gelen kapalı kasa bir kamyonetten iddiaya göre, onlarca kaçak göçmen indi. Kamyonetten inen göçmenler koşarak sokaktan ayrıldı.

VATANDAŞLA ŞOFÖR ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG

O anları görüntüleyen bir kişi, kamyonet sürücüsüne tepki gösterdi. Görüntülerde, vatandaşın kamyonet şoförüne, “plakanı aldım” dediği, şoförün ise neden aldığını sorduğu, bunu üzerine vatandaşın, “mültecileri bıraktın” dediği duyulurken, şoförün “Ne olacak? Bir şey olmaz” dediği kameraya yansıyor.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Görüntüler üzerine harekete geçen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kamyonet şoförünün kısa sürede adresini tespit etti. Esenyurt’taki evinde göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan şoförün emniyetteki işlemleri devam ediyor. Sultangazi’de bıraktığı 32 kaçak göçmenin ise yerleri tespit edilerek gözaltına alındı. 32 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

MİNİBÜSTEN ÇOK SAYIDA GÖÇMEN ÇIKTI

Öte yandan, İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde gece kartalları olarak bilinen mahalle bekçileri, şüphe üzerinde bir minibüsü durdurdu. Minibüste çok sayıda kaçak göçmen çıktı. Minibüs sürücüsü ve kaçak göçmenler gözaltına alındı. Kişilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)