Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğradı

Bugün Eskişehir Odunpazarı ilçesi Akpınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, hayvansever Aysun Korkar arkadaşı Beyza Yerlikaya ile birlikte sokak hayvanlarının beslemesini yaptığı sırada tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Sokak hayvanları için bırakılan yiyeceklerin sinek yaptığını öne süren saldırgan, bulundukları bölgeden uzaklaşmalarını istedi.

SALDIRIYA UĞRADI, ÇENESİ KIRILDI

Hayvanseverlerin sokak hayvanlarını beslemeye devam etmesi üzerine saldırgan, köpeklere taş atarak uzaklaştırmak istedi. Attığı taşlardan bir tanesinin sokak hayvanına isabet etmesi üzerine Aysun Korkar, saldırganın taş atmasına engel olmaya çalıştı.

Bu sırada saldırganın şiddetine maruz kalan Korkar çenesinden yaralandı. Çenesinin 3 yerinde kırık oluştuğunu belirten hayvansever Korkar şöyle konuştu:

* Akpınar ve Sultandere mevkiinde sokak hayvanlarını besliyorduk. Sinek oluyor gerekçesiyle şiddete uğradım. Düzenli olarak kırsalda ve ormanda besleme yapıyorum, ilk defa böyle bir hayvan düşmanı ile karşı karşıya kaldım. Köpeklere taş attı. Taşlardan bir tanesi köpeğe gelmesi üzerine taş atmasına engel olmak istedim. Bu sırada bana da saldırdı. Çenemden darbe aldım. Çenemin 3 yerinde kırık var. Saldırganın bulunarak cezalandırılmasını istiyorum.

HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Sokak hayvanlarını besleyen Aysun Korkar’a yapılan saldırıya hayvanseverler de sosyal medya hesaplarından tepki gösterdiler. Emniyetten olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.