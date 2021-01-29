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Sokak ortasında bir garip olay! Herkes kadın gasp ediliyor sandı ama….

Kahramanmaraş’ta bir kadın kendisine borcu olan şahıstan parasını alamayınca sokak ortasında çantasını elinden almaya çalıştı. Kadının gasp edildiğini düşünen çevredeki vatandaşlar da olaya dahil olunca ortalık karıştı. Arbede sırsında darp edilen adam çantasını kadına kaptırdı. 

Güncellenme: 10:59, 29/01/2021
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Sokak ortasında bir garip olay! Herkes kadın gasp ediliyor sandı ama….

Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde iddiaya göre, borçlu olduğu kadınla sokakta karşılaşan bir adam tartışmaya başladı. Tartışma sonrası borcunu isteyen kadın, adamın elindeki çantayı almak istedi.

O sırada çevredeki vatandaşlar ise adamın, kadının çantasını gasp ettiği düşüncesiyle müdahale etmeye başladı. Boğuşmanın ardından kadına, parasını yarın vereceğini ve çantanın kendisine ait olduğunu söyleyen adam elindeki çantayı kadına kaptırdı. Olayın akıbeti bilinmezken, yaşananlar ise cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi. (İHA)

cep telefonu Darp Kadın Kahramanmaraş
Yayınlanma Tarihi:10:36,