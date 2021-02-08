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Sokak ortasında çırılçıplak dolaştı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişi cadde ortasında çırılçıplak dolaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşı araca alarak bölgeden uzaklaştırdı.

Güncellenme: 23:44, 08/02/2021
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Sokak ortasında çırılçıplak dolaştı

Edinilen bilgiye göre olay Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi çırılçıplak bir halde cadde üzerinden ilçe meydanına kadar yürüdü.

Kısıtlamadan muaf olan bir balıkçı esnafı, işyerinin önünde duran adamı uzaklaştırdı. Elleriyle vücudunun belirli bölgelerini kapatarak ilerleyen adama çevredekiler tepki gösterdi.

POLİS UZAKLAŞTIRDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşı araca alarak bölgeden uzaklaştırdı. Caddede çırılçıplak gezen vatandaşın psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilirken, olayla ilgili çalışma başlatıldı. İHA

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