Sokak ortasında gürültü kavgası

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nce kent trafiğinin rahatlatılması için 27 Nisan'da ‘Kızılay Meydan Projesi' kapsamında başlatılan, Ticaret ve Sanayi Odası'nın eski binasının yıkımı sürüyor.

Atatürk Bulvarı çevresinde ev ve iş yerleri olanlar ise yıkım sırasında toz ve gürültüden rahatsız oldukları gerekçesiyle işçilerle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü.

Tekme, tokat ve sopalarla birbirlerine saldıranları, çevredekiler güçlükle ayırdı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yıkım çalışmalarına kısa süre ara verildikten sonra devam edildi. (DHA)