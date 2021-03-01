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Sokak ortasında çatışma: Yaralılar var

Siirt'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada üç kişi ağır yaralandı.

Güncellenme: 15:10, 01/03/2021
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Olay, öğle saatlerinde Kurtalan Caddesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi bir kişi üzerindeki tabancayla üç kişiye ateş ederek yaraladı. Silah seslerinin üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, silahlı saldırıya uğrayan yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (DHA)

katliam Siirt
Yayınlanma Tarihi:14:36,