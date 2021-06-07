Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Olay, geçen hafta Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. 30 yaşındaki Ç.C. cadde üzerinde bulunan dönercide yemek yemeye gitti. Genç yemek yedikten sonra dışarıda arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Sohbetin ardından otomobiline yönelen gencin yanına, sokağın başında bekleyen ve içerisinde üç kişinin olduğu otomobil yaklaştı. Cerrahi maskeli ve şapkalı olduğu öğrenilen şahıs, otomobilden çıkarak Ç.C.’ye sokak ortasında güpegündüz ateş açarak kurşun yağdırdı.

Kanlar içinde kalan genç yere yığılırken, silahlı saldırgan ise geldiği otomobile binip diğer şüphelilerle birlikte olay yerinden kaçtı. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra aracına yöneliyor. Park halindeki otomobilden inen silahlı şahıs ise koşarak gencin yanına geliyor. Şahıs gence sokak ortasında kurşun yağdırıyor. Yaralanan genç yere düşüyor ve saldırgan ise otomobile binerek kaçıyor. Vatandaşlar ise korkudan etrafa kaçışıyor.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ise yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan gencin sağlık durumunun ağır olduğu, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulunarak, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yaralanan gencin otomobili de incelenmek üzere çekici yardımıyla emniyete götürüldü. (İHA)