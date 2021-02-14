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Sokakta tartışma kanlı bitti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde A.B. tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralı A.B. tedavi altına alınırken, saldırganın yakalanması çalışma başlatıldı.

Güncellenme: 23:44, 14/02/2021
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Sokakta tartışma kanlı bitti

Olay Adapazarı Yağcılar Mahallesi Arifağa Sokakta  meydana geldi. A.B. sokakta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile tartıştı.

Taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından A.B., tabanca ile ayağından vuruldu.

Olay sonrasında saldırgan kayıplara karışırken, yaralı A.B., 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin bölgede yaptığı boş kovan aramasına mahalleli de katılırken, sokağa çıkma kısıtlaması uyarısı sonrası vatandaşlar evlerine dağıldı. DHA

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