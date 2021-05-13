Soluk borusuna şeker kaçan çocuğu imam kurtardı

Dün akşam saatlerinde gıda malzemesi almak için ailesiyle Fırat Mahallesi Ceylanpınar Caddesi üzerindeki bir markete gelen ismi öğrenilemeyen 4-5 yaşlarındaki çocuk bayram şekerini ağzına attı.

Şeker bir süre sonra çocuğun soluk borusuna kaçtı. Çocuğun nefes alamadığını fark eden ailenin telaşlandığını gören imam duruma anında müdahale etti.

Nefes alamayan çocuğu kucağına alan imam Emrullah Anuştekin, çocuğun baş kısmını yere doğru uzatarak göğüs kısmına baskı yaptı. Çocuğun soluk borusuna kaçan şekerin çıkmasını sağlayan Emrullah Anuştekin'in müdahalesi sonrası çocuk yeniden nefes almaya başladı. (İHA)

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