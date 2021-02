Soma davasında cezaevinde tutuklu sanık kalmadı

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'de meydana gelen maden faciasında 301 madenci hayatını kaybetti. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılama süreci başladı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yıllarca süren dava 2018 yılında sonuçlandı. Davada 37 kişi beraat etti, 14 sanık da taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmaktan ceza aldı. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a basit taksir'den 15 yıl hapis cezası verildi. Bilinçli taksirden yargılanan diğer sanıklar Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 9 ay, Yardımcısı İsmail Adalı 22 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, 18 Nisan 2019'da tahliye edilmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 30 Eylül 2020'de yeni bir karar aldı ve Can Gürkan’ın da aralarında bulunduğu dört sanığa olası kastla 301 kez öldürme ve 162 kez yaralama suçundan ceza verilmesini istedi.

Ancak iki Yargıtay savcısı bu kararın düzeltilmesi için 8 Ocak 2021'de başvurdu. Dilekçede, 12. Ceza Dairesi sanıklar hakkında taksirle ölüme neden olmaktan ceza verilmesini talep etti. Bu gelişmenin ardından dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne döndüğünde beş kişilik heyetinin üçü değişti. Yeni heyet ikiye karşı üç oyla önceki kararı bozdu. Kararda, Can Gürkan'ın bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmaktan yargılanmasını gerektiğini hükmetti.

SOMA DAVASINDA CEZAEVİNDE TUTUKLU SANIK KALMADI

Soma maden faciasının ardından tutuklanan Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, yardımcısı İsmail Adalı'nın yattıkları süre göz önünde bulundurularak Soma İnfaz Savcılığı tarafından geçtiğimiz 5 gün önce serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Tutuklu sanıkların serbest bırakılması ile birlikte cezaevinde tutuklu kalmadığını dile getiren Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, “Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Soma'ya ulaştı. Onun kesinleşmesi yapıldı. İnfaz yasasına göre Akın Çelik, Ramazan Doğru ve İsmail Adalı İnfaz savcılığı tarafından serbest bırakıldığını öğrendik. Artık soma davası sebebiyle cezaevinde tutuklu sanık kalmadı.” ifadelerini kullandı.

“SOMA DAVASINDA BUNDAN SONRA BEKLENEN BİR ŞEY YOK”

Yargıtay 12. Dairesi'nin verdiği son karar doğrultusunda 13 Nisan 2021 tarihinde davanın yeniden görüleceğini, patron Can Gürkan olmak üzere daha önce serbest bırakılan baş mühendisler Efkan Kurt, Adem Ormanoğlu ve Haluk Evinç'in tekrar yargılanacağını söyleyen Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, duruşma için Akhisar ilçesindeki Bülent Ciğercioğlu mahkeme salonun tekrar hazırlandığını söyledi.

Manisa Baro Başkanı Arslan yaptığı açıklamada, “Yargıtay 12. Dairesi'nin en son almış olduğu kararla birlikte Soma davası sonuçlanmış demektir. Çünkü Can Gürkan dışındaki diğer sanıkların tamamına yakını cezaları onaylanmış durumda. Can Gürkan ile ilgili kararın bozulmasını sebebi taksirle ölüme sebebiyet vermek değil, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek olabilir şeklinde bir bozma. Bu kararla Can Gürkan'ın cezasında belki 4-5 yıllık bir artış sağlayacak. Ayrıca davada daha önce serbest bırakılan, ancak Yargıtay 12. Dairesi'nin itiraz ettiği 3 kişi daha yargılanacak. Artık Soma davasından bu aşamadan sonra bir şey beklemek zor. Süreci takip edileceğiz. Yargıtay 12. Dairesi'nin vermiş olduğu karar ailelerin beklentilerini karşılamadı. Aileleri de daha da umutsuzluğa itti. Bir beklentileri kalmadı” diye konuştu.

“PATRON CAN GÜRKAN'IN CEZAEVİNDE KALACAĞINI SANMIYORUM”

Soma davası avukatlarından Murat Kemal Gündüz, 13 Nisan tarihinde Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada, Soma maden faciasının ardından mağdur olan ailelerin beklediği bir kararın çıkmayacağını ifade etti.

Tekrar görülecek Soma maden faciası davasıyla ilgili açıklamada bulunan avukat Gündüz, “Duruşma günü 13 Nisan tarihinde. Can Gürkan daha önce basit taksirden ceza verilerek 15 yıl ceza verilmişti. Yargıtay son kararında bunu bilinçli taksir olarak değiştirdi. Bu şekilde yargılama yapılırsa Can Gürkan'ında cezaevinde kalacağını sanmıyorum. İnfaz yasasındaki indirimlerle birlikte Can Gürkan'da cezaevinde kalmaz. Can Gürkan'ın İstanbul'da ifadesi alınması için talimat vermişler. Can Gürkan'ın 13 Nisan'daki davaya geleceğini sanmıyorum. Mahkeme bunu bir veya en fazla iki celsede bitirir. Bu yargılamadan kimsenin beklediği bir şey yok” dedi.

“SOMALI AİLELERİN YARGIYA GÜVENİ KALMADI”

Soma maden faciasında hayatını kaybeden maden işçisi Uğur çolak'ın babası ve Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak ise yaptığı açıklamada, “13 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek yargılama göstermelik bir yargılama olacak. Ben inanmıyorum buradan da bir sonuç çıkmayacak. Öylesine bir yargılama olacak. Biz Yargıtay'ın kararına uyduk. Yargılanması gerekenleri yargıladık. Su cezaları verdik gibi basit bir yargılama yapılacak. Milleti ve kamuoyunu bu şekilde rahatlatmaya çalışacaklar. Artık kimsenin yargıya bir güveni kalmadı. Özellikle Soma maden faciasında geride kalan madenci alilerinin hiç güveni kalmadı. Birde yeni anayasadan bahsediyorlar. Sen daha mevcut anayasanı, kanunları uygulamıyorsun. Artık ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Yaklaşık 8 yıldır içimizdeki sönmeyen ateş tekrar alevlendi” diye konuştu.