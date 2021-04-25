Soma: Keder dolu 7 sene

Manisa'nın Soma ilçesi, 13 Mayıs 2014'te yaşanan ve 301 maden işçisinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan faciayla birlikte ‘Acıların kenti' olarak tüm Türkiye'nin hafızasına kazındı. Facianın üzerinden geçen 7 yılın ardından geriye gözyaşları dinmeyen, hayalleri yıkılan, adalete olan güvenleri sarsılan aileler ve çocuklar kaldı. İlk dava 4 yılda sonuçlandı. 37 kişi beraat etti. Soma Kömür İşletmeleri'nin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a basit taksirden 15 yıl hapis cezası verildi. Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 9 ay, yardımcısı İsmail Adalı 22 yıl 6 ay ceza aldı. Gürkan 18 Nisan 2019'da tahliye edildi.
YARGITAY KARARI BOZDU
Yargıtay 12. Ceza Dairesi Gürkan'ın da aralarında olduğu 4 sanığa 301 kez öldürme ve 162 kez yaralama suçundan ceza verilmesini istedi. Ancak dairenin 5 üyesinden 3'ü değiştirildi. Karar bozuldu. Ardından tutuklu 3 sanık da tahliye edildi, tutuklu kalmadı. Faciada hayatını kaybeden madenci ailelerinin isyanı gölgesinde yeniden başlayan dava 24 Mayıs'a ertelendi. Somalı madenci eşleri, anneleri, babaları ve çocukları davaları gözyaşlarıyla takip etti. 7 yılda 77'nci duruşmaya katılan ve adalet arayışlarını sürdüren aileler Sözcü'ye geçen 7 yıllık süreci anlattı.
Naciye Kaya: 7 yıl tek başıma geçti. Evin hem annesi oldum, hem de babası. Tek başına çocuk büyütmek, tek başına ayakta kalabilmek çok zor. Keşke eşim yanımda olsaydı, maddi çıkıntı çekmeye razıydık. Yaşadığım küçük bir sıkıntıda bile eşimi çok arıyorum. Onun son hali gözlerimin önünden hiç gitmiyor. Şimdi evimin bir odası fotoğraflarıyla dolu. Verilen cezalar içimizi soğutmadı. Adalete olan güvenimizi toprağa gömdüler. Yeniden yargılamada ceza bile alacaklarını sanmıyorum.
Gülfidan Köse: Her ne kadar hayata bir yönden sarılıp, nefes alıyor ve yaşıyor olsak bile kalbimizin büyük bir parçası yok. Bu facia bile bile gelen bir faciaydı. Eşim hep söylerdi. Beni ve çocuklarımı bir ömür boyu yalnızlığa mahkum ettiler. Her duruşmada birer kere daha öldük. Adaletin olmadığını gördük. Yıllar süren mücadele sonrasında göstermelik cezalar verildi. Şimdi de bir şey değişmeyecek.
İsmail Çolak: Bayram namazına çocuğuyla gidenleri bile artık kıskanıyorum. İki çocuğu vardı. Torunlar baba nedir, nasıl bir duygudur bilemedi. Ben ve eşim oğlumuzu kaybettikten sonra hiç yaşamadık. Biz de onunla mezara gömüldük. Yıllar boyu sürecek travma yaşattılar. Her şeyimizi mezara gömdük. Adalet artık yargıçların ve savcıların arkasında yazılı ‘Adalet Mülkün Temelidir' yazısında kaldı.