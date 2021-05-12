Soma maden faciasının 7’nci yıl dönümünde mezarlık ziyareti

Soma’da 13 Mayıs 2014’te meydana gelen facianın 7’nci yıl dönümünde madencilerin aileleri, madenci şehitliğini ziyaret etti. Aileler, mezarlara karanfil bıraktı, dualar etti.

Oğlu Uğur Çolak’ın mezarını ziyaret eden İsmail Çolak (56), buruk bayram yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

* Ne acıdır ki olayın 7’nci yılı bayrama denk geldi. Bizim acılarımız daha da yoğunlaştırdı, daha da derinleşti. Zor bir süreç. Dile kolay, 7 yıl oldu. Bizim için uzun bir süreç.

* Şimdi yıl dönümünde bunu anlatmak gerçekten çok zor. Acılarımız 7 yıldan beridir hiç bitmedi, hiç bitmeyecek de. İçimizdeki o kor, külle kaplanmış ama için için yanmaya devam ediyor. Biz evlatlarımıza kavuşana kadar içimizdeki acı bizimle gidecek. Kolay bir süreç yaşamıyoruz.

“ACIMIZ HALEN BÜYÜK”

Kayınpederi Orhan Öksüz’ün mezarını ziyaret eden Ufuk Keskin ise, “Eşim bayram dolayısıyla rica etti. ‘Babamı ziyarete gidebilir miyiz’ diye. Eşim ve baldızımla birlikte ziyarete geldik. 7 yıl geçmesine rağmen acımız halen daha büyük. Bu bayramda bunun acısı daha çok hissediliyor. Olmasaydı daha iyi olurdu ama takdiri ilahi” diye konuştu. DHA