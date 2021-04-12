Soma’da 8 adet mesken ihale ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti Soma Bel İnşaat Maden Tarım Gıda Sağlık Emlak San. ve Tic. A.Ş. Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda mevkii, nitelikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Yasanın 45’inci Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile satılacaktır.

İhale 21/04/2021 Çarşamba günü, aşağıda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no: 8 adresindeki Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni Toplantı Salonunda Şirket Yönetim Kurulu huzurunda yapılacak.

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