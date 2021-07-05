Somalı madencilere Ankara girişinde polis engeli

8 yıldır alamadıkları tazminatları için aylardır eylem yapan Uyar Madencilik mağduru Somalı madenciler, sorunun çözümü noktasında en son AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüşmek için Ankara'ya gitmişti.

Haklarını alabilmek için 21 Temmuz tarihinde yürüyüş kararı alan Somalı Madenciler, AKP Grup Başkanvekili Elitaş'ın 1 Temmuz tarihine kadar sorunun çözüleceğinin sözünü vermesini ardından bu yürüyüşlerini ertelemişlerdi. Ancak 1 Temmuz tarihi itibariyle bekledikleri olumlu cevabı alamayan Somalı madenciler aileleriyle birlikte dün gece Soma'dan bir otobüs ile yola çıkarak Ankara'ya hareket etti.

KİMLİK SORGULAMASI YAPILDI

Seslerini duyurmak için yola çıkan Somalı madencilerin otobüsü sabah saatlerinde Ankara girişinde polis tarafından durduruldu.

Eylem yapacakları gerekçesiyle otobüsü durduran polis, madencileri ve ailelerini otobüsden indirerek kimlik sorgulaması yaptı.

Polis, otobüsün Ankara'ya giremeyeceğini ifade ederek, Bağımsız Maden İş Sendikası'nda görevli bir kişinin ise çekim yapmasına tepki gösterdi.

“GÖZALTINA ALINMAYA RAZIYIZ”

Polisin otobüsü durdurmasına tepki gösteren Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Başaran Aksu, emniyetin sadece 5 kişilik bir heyete müsaade ettiğini ifade ederek, amaçlarının tüm madencilerin Enerji Bakanlığı ile görüşmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Aksu tepkisini şu şekilde dile getirdi:

– Ankara Emniyeti bize diyor ki biz sizi burada bekleteceğiz. Aranızdan bir ekibi bakanla görüşmeye yolacağız diyorlar. 15 kez heyetimiz gelip gitti. Bizim kararımız. Hep beraber gideceğiz. Heyetimizi göndereceğiz. Kameralar önünde heyetimizin önünde bize söz vermelerini bekliyoruz.

– Enerji Bakanı beraber çıkıp kameralar kameralar önünde şu tarihte çözülecek diyecek. Çünkü 8 yıldır bekliyoruz. Karşılıklı sorunun çözümü için imza atmadığımız sürece yolumuzdan dönmeyeceğiz. En son AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile geçen hafta ile görüşmüştük. Ama yine bir çözüme kavuşmadı. Biz bakanlığın önüne gideceğiz. Bizim heyetimiz gerekli görüşmeleri yapacağız. Biz gözaltına alınmaya razıyız. Ölmek var dönmek yok.

“KİMSEDEN SADAKA İSTEMİYORUZ”

Uyar Madencilikte geçirdiği iş kazası sonucu sakat kalan tazminat mağduru maden işçisi İdris Sarıkaya, bakanlıkla görüşüne kadar yollarından dönmeyeceklerini dile getirerek şöyle konuştu:

– Onlar bizim ayağımıza gelmedi. Ama biz onların ayaklarına kadar geldik. Karşımıza emniyet çıktı. Ankara'ya giremezsiniz diyorlar. Sayın Süleyman Soylu biz İzmir'de sizinle görüştüğümüz bu sorunu 15 Ocak tarihine kadar ‘Çözeceğim. Çözüm için elimden geleni yapacağım' sözünü vermiştiniz. Biz sözünüzün üzerine Manisa'daki eylemlerimizi sonlandırdık. Biz sizin sözlerinize güvenmiyoruz ardık. Bir an önce haklarımızı ödeyin. Biz kimseden sadaka istemiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı almadan bu yoldan dönmeyeceğiz.

“6 AY ÖNCE SÖZ VERİLDİ”

Uyar Madencilikte çalıştığı dönemde geçirdiği iş kazası sebebiyle gözlerine kaybeden Ali Kandemir ise tepkisi şu şekilde dile getirdi:

– Bu halimle Ankara'ya 15 defa geldim. Siyasilerin artık verdikleri sözleri tutmalarını bekliyorum. Şuanda önümüze geçen polisin bağlı olduğu bakan Süleyman soylu bize bundan 6 ay söz verdi. Şimdi bizim karşımıza polis ve jandarmayı çıkarıyor. Onun verdiği sözü tutmasını istiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Bizi polislerin engellemesi değil, Süleyman Soylu'nun verdiği sözü tutup bizi geri döndürmesini istiyoruz. Biz 15 kere geldim. Onlar bize bir adım gelmedi. Bizim devletimiz paraya ödeyemeyecek kadar fakir değil. Benim iki gözümün bedelini, arkadaşımızın bacağının bedelinin ödenmesini istiyoruz.

“SÖZÜNÜZÜ TUTUN”

Tepkisi dile getiren bir başka maden işçisi ise, verilen sözlerin tutulması çağrısında bulunarak, “Verdiğin sözün arkasında duracaksın. Bu insanların onuru ile oynamaya hakkınız yok. Bu yetimlerin hakkını yemenin kimsenin hakkı yok. Ben sana nasıl saygı duyuyorsam, sende bize saygı duyun. Kimseden sadaka istediğimiz yok. Bizim emniyetle işimiz yık. Biz bu insanlarla kötü olmayız. Ben bu ülkede yaşıyorum. Bu ülkenin vatandaşı olarak yaşıyorum. Sözünüzü tutun” ifadelerini kullandı.

Polisle yapılan görüşmelerin ardından Somalı Madencilerden oluşan 5 kişilik heyetin Enerji Bakanlığı ile görüşme yapması için Ankara'ya girişine izin verildiği öğrenildi.

ÖZEL: SAFIMI BELLİ ETTİM, MADENCİLERİN YANINDAYIM

Polis tarafından durdurulan tazminat mağduru madencileri CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ziyaret etti. Özgür Özel, yaşanan sıkıntı hakkında Bağımsız Maden İş Sendikası yetkililerinden bilgi aldı.

CHP'li Özel yaptığı açıklamada, kendisinin mağdur madencilerin yanında olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

– Soma faciasından sonra madencilere sözler verilirken, Uyar Madencilikte çalışanların mağduriyetinin giderileceğini bizzat Recep Tayyip Erdoğan söylemiş, o gün bu sözler tutanak altına alınmıştı. Onun üzerinden tam 7 yıl geçti bu mağduriyet ortadan kalkmadı.

– Gelecek Ekim ayından itibaren Uyar Madenciliğin üzerinden 10 yıl dolmuş olacak. Zaman aşımı süreleri gelmiş olacak. Onlar halen daha mağdurlar. Patron başka bir isimle Türkiye'nin çeşitli yerlerinde devlete ait olan madenleri işletiyor. Ama buradaki 880 mağdurun alacaklarını ödemiyor. Madenler madem ki devletindir, patron ödemiyorsa esas işi olan devletin ödemesi lazım. Bu konuda çok söz verildi tutulmadı.

– Dün verdikleri kararla Ankara'ya doğru yürüyüşe geçeceklerdi. Ama herkese sürpriz yaptılar ve otobüsle gelerek Ankara'nın içinde yürümek istediler. Ankara girişinde durduruldular. Şimdi 5 tane temsilci bakanlık ile görüşmek için gitti. Biz de onların yanındayız. Onlara verilen sözler tutulana kadar yanlarında olacağız. Ben Özgür Özel olarak madencilerin tarafındayım. CHP madencilerin tarafında. Herkes tarafını belirlesin.

– Bu kadar mağdur bir kitle yok. Gözlerini, ayaklarını kaybetmiş, alın terinleri gasp edilmiş olanlar var. Bütün Türkiye'ye çağrı yapıyorlar. Ben tarafımı belirledim ve madencilerin tarafındayım. Herkesi madencilerin yanında saf tutmaya, bu haksızlığı ortadan kaldırılması için mücadeleye destek vermeye davet ediyorum.