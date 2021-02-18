Son dakika… 18 Şubat corona virüsü tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 18 Şubat Perşembe gününün verilerine göre 115 bin 406 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 31 milyon 981 bin 492’ye ulaştı.

7 BİN 241 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Son 24 saatte semptom gösteren 640 hastayla birlikte 7 bin 241 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 616 bin 600’e çıktı. Can kaybı da 83 artarak 27 bin 821’e yükseldi.

1187 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte 7 bin 217 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 504 bin 50’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.6, ağır hasta sayısı da bin 187 oldu.

DÜN 7 BİN 325 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 17 Şubat verilerine göre, semptom gösteren 649 hastayla birlikte 7 bin 325 yeni vaka tespit edilmişti. 86 kişi yaşamını yitirirken 7 bin 209 kişi de sağlığına kavuşmuştu.