Son dakika… 2 Nisan corona virüsü verileri açıklandı! İşte güncel tablo

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 2 Nisan Cuma gününün verilerine göre 248 bin 968 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 39 milyon 70 bin 763’e ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI 42 BİNİ AŞTI

Son 24 saate semptom gösteren bin 471 hastayla birlikte 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 400 bin 296’ya çıktı. Can kaybı da 179 artarak 31 bin 892’ye yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 200’E YAKLAŞTI

Güncel verilere göre 24 bin 419 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 3 milyon 59 bin 462’ye ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı da yüzde 3.6 oldu.

Öte yandan dün 2 bin 135 olan ağır hasta sayısı, bugün 2 bin 182’ye yükseldi.

DÜN VAKA SAYISI İLK KEZ 41 BİNİ GEÇMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 1 Nisan verilerine göre semptom gösteren bin 424 hastayla birlikte 40 bin 806 yeni vaka tespit edilmişti. 176 kişi hayatını kaybederken 20 bin 817 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

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