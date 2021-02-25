Son dakika… 25 Şubat corona virüsü verileri açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 25 Şubat Perşembe gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 126 bin 527 testle birlikte toplam test sayısı 32 milyon 811 bin 274’e ulaştı.

9 BİN 572 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Bugün semptom gösteren 658 hastayla birlikte 9 bin 572 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 674 bin 766’ya çıktı. Can kaybı da 73 artarak 28 bin 358’e yükseldi.

BİN 192 AĞIR HASTA VAR

Güncel verilere göre 6 bin 210 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 546 bin 503’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, ağır hasta sayısı da bin 192 oldu.

DÜN 9 BİN 561 YENİ VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 24 Şubat verilerine göre semptom gösteren 660 hastayla birlikte 9 bin 561 yeni vaka tespit edilmişti. 72 kişi yaşamını yitirirken 5 bin 297 kişi de iyileşmişti.

İlginizi Çekebilir Bilim Kurulu sona erdi! Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir Bedava aşıya ödeme yapıldı mı? Bakan Koca açıkladı