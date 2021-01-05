Son dakika… 28 subay hakkında gözaltı kararı

AYRINTILAR GELECEK. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6197778}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-28-subay-hakkinda-gozalti-karari-6197778');aip2('newsArticle', {"identifier":6197778,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-28-subay-hakkinda-gozalti-karari-6197778/","headline":"Son dakika&#8230; 28 subay hakku0131nda gu00f6zaltu0131 kararu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Ankara","FET\\u00d6","g\\u00f6zalt\\u0131","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Tau015fku0131n Su","datePublished":"2021-01-05 09:00:26","dateModified":"2021-01-05 09:00:26","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":43}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-28-subay-hakkinda-gozalti-karari-6197778/');