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Son dakika… 28 subay hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonunda 28'i subay toplam 29 kişi için gözaltı kararı verildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:00, 05/01/2021
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Son dakika… 28 subay hakkında gözaltı kararı

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Ankara FETÖ gözaltı son dakika