Son dakika… 42 şehirde dev FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına içerisinde yer aldıkları tespit edilen 294 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
– İki mahrem ağabey
– Dört albay (emekli)
– Bir yarbay (görevde)
– Dokuz binbaşı (görevde)
– Altı yüzbaşı (emekli)
– Bir yüzbaşı (görevde)
– Bir yüzbaşı (ihraç)
– 26 üsteğmen (görevde)
– Üç üsteğmen (emekli/istifa)
– İki teğmen (görevde)
– İki teğmen (istifa)
– Bir teğmen (ihraç)
– 11 astsubay (görevde)
– Dokuz astsubay (ihraç)
– Üç uzman çavuş (görevde)
– İki uzman çavuş (ihraç)
– 211 kapatılan askeri okul öğrencisi
İstanbul merkezli 42 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Emniyet güçlerinin şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor. (İHA)