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Son dakika… 42 şehirde dev FETÖ operasyonu

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 42 ilde, 294 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenleniyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:28, 02/02/2021
Haberler Gündem
Son dakika… 42 şehirde dev FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına içerisinde yer aldıkları tespit edilen 294 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

– İki mahrem ağabey
– Dört albay (emekli)
– Bir yarbay (görevde)
– Dokuz binbaşı (görevde)
– Altı yüzbaşı (emekli)
– Bir yüzbaşı (görevde)
– Bir yüzbaşı (ihraç)
– 26 üsteğmen (görevde)
– Üç üsteğmen (emekli/istifa)
– İki teğmen (görevde)
– İki teğmen (istifa)
– Bir teğmen (ihraç)
– 11 astsubay (görevde)
– Dokuz astsubay (ihraç)
– Üç uzman çavuş (görevde)
– İki uzman çavuş (ihraç)
– 211 kapatılan askeri okul öğrencisi

İstanbul merkezli 42 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Emniyet güçlerinin şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor. (İHA)

FETÖ istanbul operasyon son dakika TSK
Yayınlanma Tarihi:08:15,