Son dakika… 42 şehirde dev FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına içerisinde yer aldıkları tespit edilen 294 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

– İki mahrem ağabey

– Dört albay (emekli)

– Bir yarbay (görevde)

– Dokuz binbaşı (görevde)

– Altı yüzbaşı (emekli)

– Bir yüzbaşı (görevde)

– Bir yüzbaşı (ihraç)

– 26 üsteğmen (görevde)

– Üç üsteğmen (emekli/istifa)

– İki teğmen (görevde)

– İki teğmen (istifa)

– Bir teğmen (ihraç)

– 11 astsubay (görevde)

– Dokuz astsubay (ihraç)

– Üç uzman çavuş (görevde)

– İki uzman çavuş (ihraç)

– 211 kapatılan askeri okul öğrencisi

İstanbul merkezli 42 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Emniyet güçlerinin şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor. (İHA)