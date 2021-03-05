Son dakika… 5 Mart corona virüsü verileri açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 5 Mart Cuma gününün verilerine göre 138 bin 214 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 33 milyon 854 bin 960’a ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI 11 BİNİN ÜZERİNDE

Bugün semptom gösteren 698 hastayla birlikte 11 bin 302 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 757 bin 460’a çıktı. Can kaybı da 62 artarak 28 bin 901’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI ARTTI

Güncel verilere göre son 24 saatte 7 bin 711 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 608 bin 848’e ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı ise yüzde 3.6 oldu.

Öte yandan dün bin 220 olan ağır hasta sayısı bugün bin 232’ye yükseldi.

DÜN 68 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 4 Mart verilerine göre semptom gösteren 685 hastayla birlikte 11 bin 322 yeni vaka tespit edilmişti. 68 kişi yaşamını yitirirken 7 bin 873 kişi de sağlığına kavuşmuştu.